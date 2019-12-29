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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3653365436553656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:43

  Vorlon написав:rollo
Да, лично для вас всё. Для остальных - без изменений! :lol:

Для меня всё только начинается, а для вас лично будет казаться, что всё без изменений! :lol:
rollo
 
Повідомлень: 206
З нами з: 20.10.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги подскажите,когда отправляешь СЭП на карту КОКО, что указывать в графе ЕГРПОУ, так как в реквизитах карты его нет...
тарасов
 
Повідомлень: 353
З нами з: 20.03.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  тарасов написав:Коллеги подскажите,когда отправляешь СЭП на карту КОКО, что указывать в графе ЕГРПОУ, так как в реквизитах карты его нет...

Есть. "Код отримувача", он же Ваш ИНН.
ingtrans
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Повідомлень: 362
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:45

  Vorlon написав:rollo
Да, лично для вас всё. Для остальных - без изменений! :lol:

Еще посмотрим, ксати, продолжится ли акция Кльована Вигода на Январь ибо лишь до Декабря обещали (если ничего нового не выложили уже).
Slx
 
Повідомлень: 393
З нами з: 23.07.18
Подякував: 114 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Slx написав:продолжится ли акция Кльована Вигода на Январь

Продовжиться...з офіційних джерел.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31103
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги еще подскажите, если завтра с утра сделать П2П перевод с В+ Глобусу на КОКО Форварда,то деньги зайдут в этот же день или уже после праздников...
тарасов
 
Повідомлень: 353
З нами з: 20.03.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:37

тарасов
Можете и сейчас переводить, разницы не будет. Цель какая? Доступны для трат будут сразу. Но проведутся по счёту 2 или 3 января.
Vorlon
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 14.06.13
Подякував: 376 раз.
Подякували: 765 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:50

Vorlon
проценты кода капать начнут? :mrgreen:
тарасов
 
Повідомлень: 353
З нами з: 20.03.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:54

  тарасов написав:Vorlon
проценты кода капать начнут? :mrgreen:

На следующий день как проведутся по счету - то есть не ранее чем с 3-го (4-го) января.
Если надо чтобы % капали раньше - выбирайте банки где % начисляют вне зависимости от выходных (Моня, приват, Пумба, а-банк...)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3627
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Подякував: 62 раз.
Подякували: 748 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57

Flamingo
ок, пусть в Глобусе лежат...
тарасов
 
Повідомлень: 353
З нами з: 20.03.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 3653365436553656
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