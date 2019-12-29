Для меня всё только начинается, а для вас лично будет казаться, что всё без изменений!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 12:43
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги подскажите,когда отправляешь СЭП на карту КОКО, что указывать в графе ЕГРПОУ, так как в реквизитах карты его нет...
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:45
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги еще подскажите, если завтра с утра сделать П2П перевод с В+ Глобусу на КОКО Форварда,то деньги зайдут в этот же день или уже после праздников...
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:37
тарасов
Можете и сейчас переводить, разницы не будет. Цель какая? Доступны для трат будут сразу. Но проведутся по счёту 2 или 3 января.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:54
На следующий день как проведутся по счету - то есть не ранее чем с 3-го (4-го) января.
Если надо чтобы % капали раньше - выбирайте банки где % начисляют вне зависимости от выходных (Моня, приват, Пумба, а-банк...)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
|