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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3654365536563657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:07

  Slx написав:Еще посмотрим, ксати, продолжится ли акция Кльована Вигода на Январь ибо лишь до Декабря обещали (если ничего нового не выложили уже).

До декабря 2020 года обещали :wink:
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:51

  arkavs написав:Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов

Смысл пополнять депозит здесь в выходной день? В случае успеха проводка прошла бы 3 января, а проценты начали бы тикать с 4 января. Разве не так? И так, и так вы без процентов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сколько тут выпускают на сторону в сутки по п2п?
что бы не возбудились и не залочили
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mephala написав:Сколько тут выпускают на сторону в сутки по п2п?

Есть такие данные:
Форвард Банк Forward Bank
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:55

Кто знает точно - можно ли гасить кредитку в РД-1 по п2п с депозитки или чужака ?
Судя по выписке - вроде операции проводятся день-в-день, но можно ли ей верить ?
Переводы между своими счетами - как проводятся ? В ближайший раб.день ?
Актуально в связи с долгими праздниками
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:11

  Vorlon написав:Смысл пополнять депозит здесь в выходной день?

Об этом узнал здесь уже позже к сожалению. Но сам факт, что не все блоки пофиксили и возвращают. Я так понимаю, что только исходящие...
arkavs
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