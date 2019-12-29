До декабря 2020 года
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:07
До декабря 2020 года
Додано: Пон 30 гру, 2019 11:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:51
Смысл пополнять депозит здесь в выходной день? В случае успеха проводка прошла бы 3 января, а проценты начали бы тикать с 4 января. Разве не так? И так, и так вы без процентов.
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сколько тут выпускают на сторону в сутки по п2п?
что бы не возбудились и не залочили
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Есть такие данные:
Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:55
Кто знает точно - можно ли гасить кредитку в РД-1 по п2п с депозитки или чужака ?
Судя по выписке - вроде операции проводятся день-в-день, но можно ли ей верить ?
Переводы между своими счетами - как проводятся ? В ближайший раб.день ?
Актуально в связи с долгими праздниками
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:11
|