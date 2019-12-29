Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов
arkavs написав:Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов
Смысл пополнять депозит здесь в выходной день? В случае успеха проводка прошла бы 3 января, а проценты начали бы тикать с 4 января. Разве не так? И так, и так вы без процентов.
Кто знает точно - можно ли гасить кредитку в РД-1 по п2п с депозитки или чужака ? Судя по выписке - вроде операции проводятся день-в-день, но можно ли ей верить ? Переводы между своими счетами - как проводятся ? В ближайший раб.день ? Актуально в связи с долгими праздниками
arkavs написав:Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов
Смысл пополнять депозит здесь в выходной день? В случае успеха проводка прошла бы 3 января, а проценты начали бы тикать с 4 января. Разве не так? И так, и так вы без процентов.
mustbe написав:Кто знает точно - можно ли гасить кредитку в РД-1 по п2п с депозитки или чужака ? Судя по выписке - вроде операции проводятся день-в-день, но можно ли ей верить ? Переводы между своими счетами - как проводятся ? В ближайший раб.день ? Актуально в связи с долгими праздниками