Оплачуй комунальні послуги без комісії!
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та сплачуйте за комунальні послуги без додаткових комісій, а також розваги, інтернет та інше абсолютно безкоштовно через Forward Online - меню «Оплата послуг».
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 18:29
Оплачуй комунальні послуги без комісії!
Безкоштовно!
Оновлюйте додаток за посиланням
та сплачуйте за комунальні послуги без додаткових комісій, а також розваги, інтернет та інше абсолютно безкоштовно через Forward Online - меню «Оплата послуг».
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Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:00
Но сначала выясните мсс.
Шоб не было сюрпризов.
Пополняху ж тел.запилили с 6012.
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