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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 18:29
Оплачуй комунальні послуги без комісії!
Безкоштовно!
Оновлюйте додаток за посиланням
та сплачуйте за комунальні послуги без додаткових комісій, а також розваги, інтернет та інше абсолютно безкоштовно через Forward Online - меню «Оплата послуг».
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Додано: Пон 30 гру, 2019 19:00
Но сначала выясните мсс.
Шоб не было сюрпризов.
Пополняху ж тел.запилили с 6012.
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Какими последствиями это чревато?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 20:58
Ну так там говорится о совсем других случаях! Когда депозит уже есть и заканчивается на выходных. А нам надо его пополнить, но проводка на пополнение будет выполнена только в рабочий день. Что непонятного?
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:54
Для коко дебетки дані операції не нараховуються.
Додано: Вів 31 гру, 2019 00:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
чо за прикол у КОКО карты, сегодня не смог расчитаться на сумму 2000 грн, затребовало пин который я менял в бабломате - ввёл 2 раза пишет неверный, они что де***?
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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