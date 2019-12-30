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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3655365636573658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:29

https://www.forward-bank.com//rassylka/ ... omm_02.jpg

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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:00

  greenozon написав:https://www.forward-bank.com//rassylka/2019/122019/viber_work_komm_02.jpg

Оплачуй комунальні послуги без комісії!

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Но сначала выясните мсс.
Шоб не было сюрпризов.
Пополняху ж тел.запилили с 6012.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Шоб не было сюрпризов.
Пополняху ж тел.запилили с 6012.

Какими последствиями это чревато?
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:58

  cohan написав:
  Vorlon написав:Смысл пополнять депозит здесь в выходной день? В случае успеха проводка прошла бы 3 января, а проценты начали бы тикать с 4 января. Разве не так? И так, и так вы без процентов.


а что насчет сообщения пани Любопытной?

Ну так там говорится о совсем других случаях! Когда депозит уже есть и заканчивается на выходных. А нам надо его пополнить, но проводка на пополнение будет выполнена только в рабочий день. Что непонятного? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:54

  greenozon написав:https://www.forward-bank.com//rassylka/2019/122019/viber_work_komm_02.jpg

Оплачуй комунальні послуги без комісії!

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Для коко дебетки дані операції не нараховуються.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

чо за прикол у КОКО карты, сегодня не смог расчитаться на сумму 2000 грн, затребовало пин который я менял в бабломате - ввёл 2 раза пишет неверный, они что де***?
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 07:21

  mustbe написав:Чтобы погасить кредитку

А почему не сделать это по нормальному - переведя между своими счетами и не гадать когда будет поводка?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 08:33

  Stringer написав:А почему не сделать это по нормальному - переведя между своими счетами и не гадать когда будет поводка?

В том то и вопрос - каков регламент перевода между своими счетами ?
Мгновенно или с задержкой ? Работает ли в неопер время ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:13

  KOKS написав:чо за прикол у КОКО карты, сегодня не смог расчитаться на сумму 2000 грн, затребовало пин который я менял в бабломате - ввёл 2 раза пишет неверный, они что де***?

Чіпом платили?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:42

  mustbe написав:
  Stringer написав:А почему не сделать это по нормальному - переведя между своими счетами и не гадать когда будет поводка?

В том то и вопрос - каков регламент перевода между своими счетами ?
Мгновенно или с задержкой ? Работает ли в неопер время ?

Ну это ж перевод "между своими счетами" работает почти мгновенно, проводка в рабочий день - все как обычно для своих счетов, а не п2п, где может быть по разному.
Когда только ввели новый иб и запустили это приложение, перевод между своими счетами действительно шёл как п2п, но через время этот баг исправили
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