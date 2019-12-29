Ну так там говорится о совсем других случаях! Когда депозит уже есть и заканчивается на выходных. А нам надо его пополнить, но проводка на пополнение будет выполнена только в рабочий день. Что непонятного?
Ще один прикол від банку
маю депозит, із ІБ -
очікувана дата закриття 29.12.2019 інформація станом на 31.12.2019 10:58
Депозит досі висить в секції відкритих депозитів! Автологнація відключена
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.