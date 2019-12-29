Ну так там говорится о совсем других случаях! Когда депозит уже есть и заканчивается на выходных. А нам надо его пополнить, но проводка на пополнение будет выполнена только в рабочий день. Что непонятного?
Ще один прикол від банку
маю депозит, із ІБ -
очікувана дата закриття 29.12.2019 інформація станом на 31.12.2019 10:58
Депозит досі висить в секції відкритих депозитів! Автологнація відключена
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Ну так там говорится о совсем других случаях! Когда депозит уже есть и заканчивается на выходных. А нам надо его пополнить, но проводка на пополнение будет выполнена только в рабочий день. Что непонятного? [/quote]
Ще один прикол від банку
маю депозит, із ІБ -
очікувана дата закриття 29.12.2019 інформація станом на 31.12.2019 10:58
Депозит досі висить в секції відкритих депозитів! Автологнація відключена
це баг чи так задумано [/quote] С 29.12. в активных висит,на текущий не перенеслось
Stringer написав:А почему не сделать это по нормальному - переведя между своими счетами и не гадать когда будет поводка?
В том то и вопрос - каков регламент перевода между своими счетами ? Мгновенно или с задержкой ? Работает ли в неопер время ?
Ну это ж перевод "между своими счетами" работает почти мгновенно, проводка в рабочий день - все как обычно для своих счетов, а не п2п, где может быть по разному. Когда только ввели новый иб и запустили это приложение, перевод между своими счетами действительно шёл как п2п, но через время этот баг исправили
Перевод между моими счетами всегда с задержкой. Бывало до пяти часов.