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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3657365836593660>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:01

  Vorlon написав:
  cohan написав:
  Vorlon написав:Смысл пополнять депозит здесь в выходной день? В случае успеха проводка прошла бы 3 января, а проценты начали бы тикать с 4 января. Разве не так? И так, и так вы без процентов.


а что насчет сообщения пани Любопытной?

Ну так там говорится о совсем других случаях! Когда депозит уже есть и заканчивается на выходных. А нам надо его пополнить, но проводка на пополнение будет выполнена только в рабочий день. Что непонятного? ;)



Ще один прикол від банку

маю депозит, із ІБ -

очікувана дата закриття 29.12.2019
інформація станом на 31.12.2019 10:58

Депозит досі висить в секції відкритих депозитів!
Автологнація відключена

це баг чи так задумано :shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:16

  greenozon написав:

Ще один прикол від банку

маю депозит, із ІБ -

очікувана дата закриття 29.12.2019
інформація станом на 31.12.2019 10:58

Депозит досі висить в секції відкритих депозитів!
Автологнація відключена

це баг чи так задумано :shock:


В ТАСА теж саме. Навіть статус - Срок закончился... :evil:

P.S. В А-банку вже другий день - Технічні регулярні роботи :shock:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:50

До 3 січня року 2020 туди не ходжу.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:26

  greenozon написав:
  Vorlon написав:Смысл пополнять депозит здесь в выходной день? В случае успеха проводка прошла бы 3 января, а проценты начали бы тикать с 4 января. Разве не так? И так, и так вы без процентов.


а что насчет сообщения пани Любопытной?

Ну так там говорится о совсем других случаях! Когда депозит уже есть и заканчивается на выходных. А нам надо его пополнить, но проводка на пополнение будет выполнена только в рабочий день. Что непонятного? ;)[/quote]


Ще один прикол від банку

маю депозит, із ІБ -

очікувана дата закриття 29.12.2019
інформація станом на 31.12.2019 10:58

Депозит досі висить в секції відкритих депозитів!
Автологнація відключена

це баг чи так задумано :shock:[/quote]
С 29.12. в активных висит,на текущий не перенеслось
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:54

  Stringer написав:
  mustbe написав:
  Stringer написав:А почему не сделать это по нормальному - переведя между своими счетами и не гадать когда будет поводка?

В том то и вопрос - каков регламент перевода между своими счетами ?
Мгновенно или с задержкой ? Работает ли в неопер время ?

Ну это ж перевод "между своими счетами" работает почти мгновенно, проводка в рабочий день - все как обычно для своих счетов, а не п2п, где может быть по разному.
Когда только ввели новый иб и запустили это приложение, перевод между своими счетами действительно шёл как п2п, но через время этот баг исправили

Перевод между моими счетами всегда с задержкой. Бывало до пяти часов.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:14

rollo я так гашу кредитку каждый месяц - задержка может быть только в неоперационное время, а для гашения кредитки это неважно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:14

  Stringer написав:rollo я так гашу кредитку каждый месяц - задержка может быть только в неоперационное время, а для гашения кредитки это неважно

Тогда другое дело.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 09:09

Щось в форвард-онлайн не впускає ( всі розійшлися святкувати, ще й інтернет-банкінг прикрили?
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 09:26

  vovikhan1991 написав:Щось в форвард-онлайн не впускає ( всі розійшлися святкувати, ще й інтернет-банкінг прикрили?

Уже работает! Хотя всю ночь не работал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 09:40

Vorlon Ви праві - працює. Зайшов подивитись на залишок по карті - тут були розмови, що відсотки нараховуються в кінці поточного місяця, а там голяк (
vovikhan1991
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