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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 09:42
vovikhan1991 написав:Vorlon
Ви праві - працює. Зайшов подивитись на залишок по карті - тут були розмови, що відсотки нараховуються в кінці поточного місяця, а там голяк (
У виписці - вже є, а на карті - немає(
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Додано: Сер 01 січ, 2020 09:47
А кэшбек на январь где?
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andreyiskra
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Додано: Сер 01 січ, 2020 10:06
andreyiskra написав:
А кэшбек на январь где?
Завтра или послезавтра обещают, в рабочий день...
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Vorlon
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Додано: Сер 01 січ, 2020 10:38
Не могу понять где найти категории кишмиша на январь...
На сайте рыл и не нашёл.
Странная причуда оглашать их на третье число.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Сер 01 січ, 2020 10:49
swan forever написав:
Не могу понять где найти категории кишмиша на январь...
На сайте рыл и не нашёл.
Нигде. Сообщением выше же был ответ!
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Vorlon
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