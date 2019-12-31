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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3657365836593660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 09:42

  vovikhan1991 написав:Vorlon Ви праві - працює. Зайшов подивитись на залишок по карті - тут були розмови, що відсотки нараховуються в кінці поточного місяця, а там голяк (


У виписці - вже є, а на карті - немає(
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jay2004
 
Повідомлень: 2005
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 09:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

А кэшбек на январь где?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:06

  andreyiskra написав:А кэшбек на январь где?

Завтра или послезавтра обещают, в рабочий день...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:38

Не могу понять где найти категории кишмиша на январь...
На сайте рыл и не нашёл.
Странная причуда оглашать их на третье число.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлень: 592
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:49

  swan forever написав:Не могу понять где найти категории кишмиша на январь...
На сайте рыл и не нашёл.

Нигде. Сообщением выше же был ответ!
Vorlon
 
Повідомлень: 7641
З нами з: 14.06.13
Подякував: 376 раз.
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  #<1 ... 3657365836593660
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