У виписці - вже є, а на карті - немає(
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 09:42
У виписці - вже є, а на карті - немає(
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 01 січ, 2020 09:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
А кэшбек на январь где?
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:06
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:38
Не могу понять где найти категории кишмиша на январь...
На сайте рыл и не нашёл.
Странная причуда оглашать их на третье число.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:49
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:06
Vorlon
Или я, или телефон протупил - ответ появился после моего коммента.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:41
кльована вигода на январь
Продукты и супермаркеты - 5% -
кафе и рестораны - 5%
Развлечения - 5%.
Сказали на горячке по кредитным картам. Какой процент по дебитным не знают.
С Новым годом!
|