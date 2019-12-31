|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 09:42
vovikhan1991 написав:Vorlon
Ви праві - працює. Зайшов подивитись на залишок по карті - тут були розмови, що відсотки нараховуються в кінці поточного місяця, а там голяк (
У виписці - вже є, а на карті - немає(
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2005
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 09:47
А кэшбек на январь где?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 818
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:06
andreyiskra написав:
А кэшбек на январь где?
Завтра или послезавтра обещают, в рабочий день...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7642
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:38
Не могу понять где найти категории кишмиша на январь...
На сайте рыл и не нашёл.
Странная причуда оглашать их на третье число.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:49
swan forever написав:
Не могу понять где найти категории кишмиша на январь...
На сайте рыл и не нашёл.
Нигде. Сообщением выше же был ответ!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7642
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:06
Vorlon
Или я, или телефон протупил - ответ появился после моего коммента.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:41
Продукты и супермаркеты - 5% -
кафе и рестораны - 5%
Развлечения - 5%.
Сказали на горячке по кредитным картам. Какой процент по дебитным не знают.
С Новым годом!
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:22
rollo
за инфо спасибо
ждем официальный релиз, слова подогретой линии не всегда совпадают с реальностью
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:24
STIGA написав:rollo
за инфо спасибо
ждем официальный релиз, слова подогретой линии не всегда совпадают с реальностью
Согласен. Но категории будут эти. По прОцентам будем смотреть.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:47
STIGA написав:rollo
за инфо спасибо
ждем официальный релиз, слова подогретой линии не всегда совпадают с реальностью
Я последнее время пишу через приложение на обратную связь. Отвечают быстро на электронку и вменяемые ответы.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80248
|9472149
|
Сер 01 січ, 2020 16:24
Skiw
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6307
|1424193
|
|
|6639
|1542394
|
|