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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
кто-то знает в реальности - если есть дебетка и кредитка КоКо, кишмиш выплачивают за операции по обеим картам ?
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:17
+100500 в онлайн чате на сайте сотрудник знающий !! Задаю иногда вопросы для "перепроверки", то отвечают правильно с аргументацией +история остается на ПК (получше, чем в подгоретой линии, особенно если смена первокурников попадется )))
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
По обоим, за кредит 1000 за дебит 300
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:54
Як тут з відкриттям депозитів?
Друзі, підкажіть, якщо тут на вихідному відкрити депозит, то він цією ж датою і відкриється, і капати відсотки будуть з наступного дня( не залежно,операційний це день, чи вихідний), чи гроші на рахунок депо впадуть лише у наступний операційний день, а проценти почнуть капати на другий операційний день ? Ну тобто принцип в форварді стосовно відкриття депозитів -як в приваті з абанкою, чи як у альфі?
Додано: Сер 01 січ, 2020 22:05
1finanсier
Альфа! Всего несколько банков в стране, как примат (А-Банк, Моно). Остальные априори только в опервремя всё проводят.
Додано: Сер 01 січ, 2020 22:13
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