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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3658365936603661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

кто-то знает в реальности - если есть дебетка и кредитка КоКо, кишмиш выплачивают за операции по обеим картам ?
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:17

  anikola13 написав:
  STIGA написав:rollo

за инфо спасибо
ждем официальный релиз, слова подогретой линии не всегда совпадают с реальностью

Я последнее время пишу через приложение на обратную связь. Отвечают быстро на электронку и вменяемые ответы.


+100500 в онлайн чате на сайте сотрудник знающий !! Задаю иногда вопросы для "перепроверки", то отвечают правильно с аргументацией +история остается на ПК (получше, чем в подгоретой линии, особенно если смена первокурников попадется )))
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

STIGA написав:кто-то знает в реальности - если есть дебетка и кредитка КоКо, кишмиш выплачивают за операции по обеим картам ?
По обоим, за кредит 1000 за дебит 300
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:54

Як тут з відкриттям депозитів?

Друзі, підкажіть, якщо тут на вихідному відкрити депозит, то він цією ж датою і відкриється, і капати відсотки будуть з наступного дня( не залежно,операційний це день, чи вихідний), чи гроші на рахунок депо впадуть лише у наступний операційний день, а проценти почнуть капати на другий операційний день ? Ну тобто принцип в форварді стосовно відкриття депозитів -як в приваті з абанкою, чи як у альфі?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:05

1finanсier
Альфа! Всего несколько банков в стране, как примат (А-Банк, Моно). Остальные априори только в опервремя всё проводят.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 22:13

  Vorlon написав:1finanсier
Альфа! Всего несколько банков в стране, как примат (А-Банк, Моно). Остальные априори только в опервремя всё проводят.

Vorlon, дякую
1finanсier
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