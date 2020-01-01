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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:39
Відповідь банка по старих "Виручалках":
Повідомляємо, з 02.01.2020 картка «Кредитна картка Виручалка » не приймає участь в програмі лояльності CashBack. Дана картка в подальшому прийматиме участь тільки в Акції «Календар Cash-back». Згідно умов Акції «Календар Cash-back», про участь в акції Клієнт буде проінформованій SMS-повідомленням в тому місяці, в якому буде діяти акційна пропозиція.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 12:51
Квесторе_поверніться
Виглядає що Фарс ще минулий рік не закрив
Мабуть новий рік не почався не тільки у Форварда - у мене вчорашній СЕП з Привата на Моно ще не прийшов, в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.
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chajnik1
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:02
chajnik1 написав:Квесторе_поверніться
Виглядає що Фарс ще минулий рік не закрив
Мабуть новий рік не почався не тільки у Форварда - у мене вчорашній СЕП з Привата на Моно ще не прийшов, в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.
СЕП платежи будут обрабатываться только с завтрашнего дня, по видсоточке Глобус проценты начислил еще 28 числа, по другим картам не в курсе.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:12
antey718
по видсоточке Глобус проценты начислил еще 28 числа, по другим картам не в курсе.
Проценты по депозитам не начислены.
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chajnik1
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:15
chajnik1 написав:
в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.
відсотки по депозитам завжди наче давали в перший робочий день. завтра чекайте.
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mephala
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