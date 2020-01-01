|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:39
Відповідь банка по старих "Виручалках":
Повідомляємо, з 02.01.2020 картка «Кредитна картка Виручалка » не приймає участь в програмі лояльності CashBack. Дана картка в подальшому прийматиме участь тільки в Акції «Календар Cash-back». Згідно умов Акції «Календар Cash-back», про участь в акції Клієнт буде проінформованій SMS-повідомленням в тому місяці, в якому буде діяти акційна пропозиція.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6405
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:51
Квесторе_поверніться
Виглядає що Фарс ще минулий рік не закрив
Мабуть новий рік не почався не тільки у Форварда - у мене вчорашній СЕП з Привата на Моно ще не прийшов, в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.
-
chajnik1
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 16.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:02
chajnik1 написав:Квесторе_поверніться
Виглядає що Фарс ще минулий рік не закрив
Мабуть новий рік не почався не тільки у Форварда - у мене вчорашній СЕП з Привата на Моно ще не прийшов, в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.
СЕП платежи будут обрабатываться только с завтрашнего дня, по видсоточке Глобус проценты начислил еще 28 числа, по другим картам не в курсе.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:12
antey718
по видсоточке Глобус проценты начислил еще 28 числа, по другим картам не в курсе.
Проценты по депозитам не начислены.
-
chajnik1
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 16.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:15
chajnik1 написав:
в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.
відсотки по депозитам завжди наче давали в перший робочий день. завтра чекайте.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6212
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:39
а какой регламент зачисления тут по п2п через приложение форварда? Завтра зачислят? В виду нерабочего сэпа сегодня, думаю кинуть по п2п или завтра уже сэпом?
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:52
Hack-Stock
Думаю даже сегодня зачислят. Мой вчерашний перевод с карты Форварда уже проведён по счёту!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7653
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:35
rollo написав:
Продукты и супермаркеты - 5% -
кафе и рестораны - 5%
Развлечения - 5%.
Сказали на горячке по кредитным картам. Какой процент по дебитным не знают.
С Новым годом!
Чёрт ногу сломит с кишмишом у фарса
Мне по другому заявляют
согласно акции «Кльована вигода» для КОКО КАРД (кредитная карта) в период 01.01.2020-31.01.2020, выплата CashBack проводится по следующим категориям торговцев:
1) Продукты и супермаркеты (товары и услуги в супермаркетах и специализированных магазинах по продаже продуктов питания и напитков): 4% - за счет кредитных средств; 3% - за счет собственных средств;
2) Кафе и рестораны (рестораны, бары, кафе, кафетерии, грили и прочее): 7% - за счет кредитных средств; 4% - за счет собственных средств;
3) Развлечения (покупки в специализированных на сфере развлечений клубах (бильярдные и боулинг клубы, луна-парки, дельфинарии, зоопарки и прочее): 10% - за счет кредитных средств; 7% - за счет собственных средств.
Акция «Кльована вигода» для КОКО КАРД (дебетовая карта) в период 01.01.2020-31.01.2020.
CashBack по следующим категориям торговцев:
∙ Продукты и супермаркеты – 3%;
∙ Кафе и рестораны - 4%;
∙ Развлечения - 7%.
Также обещают, что если в личном кабинете в выписке отображается выплата процентов по карте, в доступном остатке сумма обновится завтра (03.01.2020).
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1788
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:42
V2 написав:
Згідно умов Акції «Календар Cash-back», про участь в акції Клієнт буде проінформованій SMS-повідомленням в тому місяці, в якому буде діяти акційна пропозиція.
Кому-то когда-то приходило смс на участие в "календаре" ? За 2,5года ниразу не получал такое смс.
Выходит "Календарь" сомнительная выгода с непредсказуемыми сроками и условиями...
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:51
STIGA написав: V2 написав:
Згідно умов Акції «Календар Cash-back», про участь в акції Клієнт буде проінформованій SMS-повідомленням в тому місяці, в якому буде діяти акційна пропозиція.
Кому-то когда-то приходило смс на участие в "календаре" ? За 2,5года ниразу не получал такое смс.
Выходит "Календарь" сомнительная выгода с непредсказуемыми сроками и условиями...
Так тут банк с сомнительными выгодами,непредсказуемыми сроками и условиями
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1788
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6559
|1466898
|
Чет 02 січ, 2020 15:49
Arien
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16932
|2404232
|
Чет 02 січ, 2020 15:20
STIGA
|
|80261
|9475591
|
|