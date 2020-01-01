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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3660366136623663>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Відповідь банка по старих "Виручалках":
Повідомляємо, з 02.01.2020 картка «Кредитна картка Виручалка » не приймає участь в програмі лояльності CashBack. Дана картка в подальшому прийматиме участь тільки в Акції «Календар Cash-back». Згідно умов Акції «Календар Cash-back», про участь в акції Клієнт буде проінформованій SMS-повідомленням в тому місяці, в якому буде діяти акційна пропозиція.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:51

Квесторе_поверніться
Виглядає що Фарс ще минулий рік не закрив

Мабуть новий рік не почався не тільки у Форварда - у мене вчорашній СЕП з Привата на Моно ще не прийшов, в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:02

  chajnik1 написав:Квесторе_поверніться
Виглядає що Фарс ще минулий рік не закрив

Мабуть новий рік не почався не тільки у Форварда - у мене вчорашній СЕП з Привата на Моно ще не прийшов, в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.


СЕП платежи будут обрабатываться только с завтрашнего дня, по видсоточке Глобус проценты начислил еще 28 числа, по другим картам не в курсе.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:12

antey718
по видсоточке Глобус проценты начислил еще 28 числа, по другим картам не в курсе.
Проценты по депозитам не начислены.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:15

  chajnik1 написав: в Глобусі відсотки не впали не тільки на картку, а і капіталізація не пройшла.

відсотки по депозитам завжди наче давали в перший робочий день. завтра чекайте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

а какой регламент зачисления тут по п2п через приложение форварда? Завтра зачислят? В виду нерабочего сэпа сегодня, думаю кинуть по п2п или завтра уже сэпом?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:52

Hack-Stock
Думаю даже сегодня зачислят. Мой вчерашний перевод с карты Форварда уже проведён по счёту!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:35

  rollo написав:Продукты и супермаркеты - 5% -
кафе и рестораны - 5%
Развлечения - 5%.
Сказали на горячке по кредитным картам. Какой процент по дебитным не знают.
С Новым годом!


Чёрт ногу сломит с кишмишом у фарса
Мне по другому заявляют

согласно акции «Кльована вигода» для КОКО КАРД (кредитная карта) в период 01.01.2020-31.01.2020, выплата CashBack проводится по следующим категориям торговцев:

1) Продукты и супермаркеты (товары и услуги в супермаркетах и специализированных магазинах по продаже продуктов питания и напитков): 4% - за счет кредитных средств; 3% - за счет собственных средств;

2) Кафе и рестораны (рестораны, бары, кафе, кафетерии, грили и прочее): 7% - за счет кредитных средств; 4% - за счет собственных средств;

3) Развлечения (покупки в специализированных на сфере развлечений клубах (бильярдные и боулинг клубы, луна-парки, дельфинарии, зоопарки и прочее): 10% - за счет кредитных средств; 7% - за счет собственных средств.

Акция «Кльована вигода» для КОКО КАРД (дебетовая карта) в период 01.01.2020-31.01.2020.

CashBack по следующим категориям торговцев:
∙ Продукты и супермаркеты – 3%;
∙ Кафе и рестораны - 4%;
∙ Развлечения - 7%.


Также обещают, что если в личном кабинете в выписке отображается выплата процентов по карте, в доступном остатке сумма обновится завтра (03.01.2020).
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:42

  V2 написав:Згідно умов Акції «Календар Cash-back», про участь в акції Клієнт буде проінформованій SMS-повідомленням в тому місяці, в якому буде діяти акційна пропозиція.


Кому-то когда-то приходило смс на участие в "календаре" ? За 2,5года ниразу не получал такое смс.


Выходит "Календарь" сомнительная выгода с непредсказуемыми сроками и условиями...
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:51

  STIGA написав:
  V2 написав:Згідно умов Акції «Календар Cash-back», про участь в акції Клієнт буде проінформованій SMS-повідомленням в тому місяці, в якому буде діяти акційна пропозиція.


Кому-то когда-то приходило смс на участие в "календаре" ? За 2,5года ниразу не получал такое смс.


Выходит "Календарь" сомнительная выгода с непредсказуемыми сроками и условиями...


Так тут банк с сомнительными выгодами,непредсказуемыми сроками и условиями
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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