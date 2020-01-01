STIGA Кілька раз за приблизно 2 роки смс приходили по "Календарю". Тому, якщо хочете тримати "Виручалку" як основну картку - не рекомендую. На неї варто сподіватися лише як на приємну несподіванку в разі отримання смс з "Календаря"
rollo написав:Продукты и супермаркеты - 5% - кафе и рестораны - 5% Развлечения - 5%. Сказали на горячке по кредитным картам. Какой процент по дебитным не знают. С Новым годом!
Чёрт ногу сломит с кишмишом у фарса Мне по другому заявляют
согласно акции «Кльована вигода» для КОКО КАРД (кредитная карта) в период 01.01.2020-31.01.2020, выплата CashBack проводится по следующим категориям торговцев:
1) Продукты и супермаркеты (товары и услуги в супермаркетах и специализированных магазинах по продаже продуктов питания и напитков): 4% - за счет кредитных средств; 3% - за счет собственных средств;
2) Кафе и рестораны (рестораны, бары, кафе, кафетерии, грили и прочее): 7% - за счет кредитных средств; 4% - за счет собственных средств;
3) Развлечения (покупки в специализированных на сфере развлечений клубах (бильярдные и боулинг клубы, луна-парки, дельфинарии, зоопарки и прочее): 10% - за счет кредитных средств; 7% - за счет собственных средств.
Акция «Кльована вигода» для КОКО КАРД (дебетовая карта) в период 01.01.2020-31.01.2020.
CashBack по следующим категориям торговцев: ∙ Продукты и супермаркеты – 3%; ∙ Кафе и рестораны - 4%; ∙ Развлечения - 7%.
Также обещают, что если в личном кабинете в выписке отображается выплата процентов по карте, в доступном остатке сумма обновится завтра (03.01.2020).