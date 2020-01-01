STIGA
Кілька раз за приблизно 2 роки смс приходили по "Календарю".
Тому, якщо хочете тримати "Виручалку" як основну картку - не рекомендую. На неї варто сподіватися лише як на приємну несподіванку в разі отримання смс з "Календаря"
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:54
STIGA
Кілька раз за приблизно 2 роки смс приходили по "Календарю".
Тому, якщо хочете тримати "Виручалку" як основну картку - не рекомендую. На неї варто сподіватися лише як на приємну несподіванку в разі отримання смс з "Календаря"
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:08
На сайте появились условия на январь по КоКо. Спешили - есть очепятки и несуразности типа по дебетке требования провести полностью операцию за кредитные средства
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 02 січ, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ваш кеш-бек на січень: продукти та супермаркети – 4%, кафе та ресторани – 7%, розваги – 10% за рахунок кредитних коштів Деталі: 583 або
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:10
Как по мне, очень даже неплохо в январе.
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
По КоКо дебетке
Ваш кеш-бек на січень: продукти та супермаркети – 3%, кафе та ресторани – 4%, розваги – 7%
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер! Есть ли возможнось отключить страховки по дебетке? Кто-то делал это на практике, поделитесь опытом
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коли мають виплатити кешбек за грудень? Я його у виписці досі не бачу
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:45
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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