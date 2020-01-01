RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3661366236633664>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:54

STIGA
Кілька раз за приблизно 2 роки смс приходили по "Календарю".
Тому, якщо хочете тримати "Виручалку" як основну картку - не рекомендую. На неї варто сподіватися лише як на приємну несподіванку в разі отримання смс з "Календаря" ;)
V2
4
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 03.07.09
Подякував: 239 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:08

На сайте появились условия на январь по КоКо. Спешили - есть очепятки и несуразности типа по дебетке требования провести полностью операцию за кредитные средства :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 02 січ, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 7656
З нами з: 14.06.13
Подякував: 378 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ваш кеш-бек на січень: продукти та супермаркети – 4%, кафе та ресторани – 7%, розваги – 10% за рахунок кредитних коштів Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:10

  emeta написав:
  rollo написав:Продукты и супермаркеты - 5% -
кафе и рестораны - 5%
Развлечения - 5%.
Сказали на горячке по кредитным картам. Какой процент по дебитным не знают.
С Новым годом!


Чёрт ногу сломит с кишмишом у фарса
Мне по другому заявляют

согласно акции «Кльована вигода» для КОКО КАРД (кредитная карта) в период 01.01.2020-31.01.2020, выплата CashBack проводится по следующим категориям торговцев:

1) Продукты и супермаркеты (товары и услуги в супермаркетах и специализированных магазинах по продаже продуктов питания и напитков): 4% - за счет кредитных средств; 3% - за счет собственных средств;

2) Кафе и рестораны (рестораны, бары, кафе, кафетерии, грили и прочее): 7% - за счет кредитных средств; 4% - за счет собственных средств;

3) Развлечения (покупки в специализированных на сфере развлечений клубах (бильярдные и боулинг клубы, луна-парки, дельфинарии, зоопарки и прочее): 10% - за счет кредитных средств; 7% - за счет собственных средств.

Акция «Кльована вигода» для КОКО КАРД (дебетовая карта) в период 01.01.2020-31.01.2020.

CashBack по следующим категориям торговцев:
∙ Продукты и супермаркеты – 3%;
∙ Кафе и рестораны - 4%;
∙ Развлечения - 7%.


Также обещают, что если в личном кабинете в выписке отображается выплата процентов по карте, в доступном остатке сумма обновится завтра (03.01.2020).

Как по мне, очень даже неплохо в январе.
rollo
 
Повідомлень: 216
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

По КоКо дебетке
Ваш кеш-бек на січень: продукти та супермаркети – 3%, кафе та ресторани – 4%, розваги – 7%
mephala
 
Повідомлень: 6213
З нами з: 07.04.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер! Есть ли возможнось отключить страховки по дебетке? Кто-то делал это на практике, поделитесь опытом
AVF
 
Повідомлень: 199
З нами з: 23.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коли мають виплатити кешбек за грудень? Я його у виписці досі не бачу
pavel_good
Аватар користувача
 
Повідомлень: 339
З нами з: 19.06.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:45

  pavel_good написав:Коли мають виплатити кешбек за грудень? Я його у виписці досі не бачу

8 января
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 20.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:15

куку

уже і на сайті оновили категорії на січень))
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 845
З нами з: 30.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

А сумма так и остается 3000 грн на категорию, верно?

А, нет, не верно, максимальная сумма выплаты 1000/300 грн
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 09.06.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3661366236633664>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, liliya_logical, VetalUA, Кочевник, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1692, 1693, 1694
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16937 2404491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 19:01
ukrprom2014
Універсал (Universal Bank) 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6562 1467123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 18:56
Arien
А-Банк 1 ... 1489, 1490, 1491
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14900 2060048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 18:48
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7821)
02.01.2020 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.