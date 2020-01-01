RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3661366236633664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:37

  mephala написав:По КоКо дебетке
Ваш кеш-бек на січень: продукти та супермаркети – 3%, кафе та ресторани – 4%, розваги – 7%

А чи не підкажуть заслужені свинорили де порозважатись можна...можна в ПП. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31140
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:46

Квесторе_поверніться вам адреси точок підпільних розваг?))
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 845
З нами з: 30.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:52

  Ромасик написав:Квесторе_поверніться вам адреси точок підпільних розваг?))

Ні, не підпільних. Адреси точок де правильні МСС...там розваг може і не бути. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31140
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:05

Квесторе_поверніться а перелік МСС є? Бо я ще не перевіряв.
Я випробовував категорію розваги за межами України.
А в Україні, поки ФОПів не заженуть на касові апарати, розважайтеся за готівку.
І ви не уточнили ваше місто.
У Києві он каток на Контрактовій рекламують. Дають знижку 20% при оплаті МС. А мене куку віза... :roll: Думаю, катки можуть потрапити.
пс. за кордном я атракціони випробовував.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 845
З нами з: 30.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:10

  Ромасик написав:Квесторе_поверніться а перелік МСС є? Бо я ще не перевіряв.
Я випробовував категорію розваги за межами України.
А в Україні, поки ФОПів не заженуть на касові апарати, розважайтеся за готівку.
І ви не уточнили ваше місто.
У Києві он каток на Контрактовій рекламують. Дають знижку 20% при оплаті МС. А мене куку віза... :roll: Думаю, катки можуть потрапити.

Місто Львів. В нас плюсова темпаратура...які катки :) ....мова більше про правильні МСС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31140
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться а перелік МСС є? Бо я ще не перевіряв.
Я випробовував категорію розваги за межами України.
А в Україні, поки ФОПів не заженуть на касові апарати, розважайтеся за готівку.
І ви не уточнили ваше місто.
У Києві он каток на Контрактовій рекламують. Дають знижку 20% при оплаті МС. А мене куку віза... :roll: Думаю, катки можуть потрапити.

Місто Львів. В нас плюсова темпаратура...які катки :) ....мова більше про правильні МСС.

якщо плюсова, то лише штучні катки)
то ви самі МСС коди шукаєте?))
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 845
З нами з: 30.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:В нас плюсова темпаратура...які катки

тада нуна искать кегельбаны и роллердромы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29962
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2392 раз.
Подякували: 3463 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:24

clientage
Для боулинга - Спортбанк!
Vorlon
 
Повідомлень: 7656
З нами з: 14.06.13
Подякував: 378 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Буде основна картка знову ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8425
З нами з: 15.04.09
Подякував: 462 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:36

  chipmunk написав:Буде основна картка знову ;)

Це Ви про що?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31140
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3661366236633664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ramaz, VetalUA, Кочевник, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1692, 1693, 1694
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16937 2404491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 19:01
ukrprom2014
Універсал (Universal Bank) 1 ... 655, 656, 657
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6562 1467123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 18:56
Arien
А-Банк 1 ... 1489, 1490, 1491
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14900 2060048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 18:48
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7821)
02.01.2020 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.