А чи не підкажуть заслужені свинорили де порозважатись можна...можна в ПП.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 18:37
А чи не підкажуть заслужені свинорили де порозважатись можна...можна в ПП.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 січ, 2020 18:46
Квесторе_поверніться вам адреси точок підпільних розваг?))
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 02 січ, 2020 18:52
Ні, не підпільних. Адреси точок де правильні МСС...там розваг може і не бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:05
Квесторе_поверніться а перелік МСС є? Бо я ще не перевіряв.
Я випробовував категорію розваги за межами України.
А в Україні, поки ФОПів не заженуть на касові апарати, розважайтеся за готівку.
І ви не уточнили ваше місто.
У Києві он каток на Контрактовій рекламують. Дають знижку 20% при оплаті МС. А мене куку віза... Думаю, катки можуть потрапити.
пс. за кордном я атракціони випробовував.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:10
Місто Львів. В нас плюсова темпаратура...які катки ....мова більше про правильні МСС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:18
якщо плюсова, то лише штучні катки)
то ви самі МСС коди шукаєте?))
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
тада нуна искать кегельбаны и роллердромы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Буде основна картка знову
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:36
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|