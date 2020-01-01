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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:38
Квесторе_поверніться про кошерні 4%?
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Додано: Чет 02 січ, 2020 19:38
Воо, в копилку МСС
FOPGOLUBOVOO DREAMTOWN Коньки 7996 - Дриим на Оболони, Киев
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:53
clientage, только коньки? а каток?)
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство!
По КоКо (кредитка або дебетка):
1) страховки відключаються при замовленні?
2) як відключити смс/підключити пуші?
3) на що ще звернути увагу?
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
1) Да. Мне и не навязывали.
2) Например, в приложении. Но чтобы работали пуши, смс-информирование должно быть включено (его тоже можно включить/выключить в приложении). Еще можно в поддержку позвонить.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:30
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Общее на карту
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:45
Дякую, шановний ingtrans!
Буду пробувати, цікаві умови по Коко вже 2-ий місяць!
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прошу ещё раз разъяснить для тупых, карту кредитку я получил 24.12, всё что я потрачу в январе я должен загасить до РД, т.е. до 24.01?
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