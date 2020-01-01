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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3662366336643665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:38

Квесторе_поверніться про кошерні 4%? :roll:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:38

  Vorlon написав:clientage
Для боулинга - Спортбанк!

Воо, в копилку МСС
FOPGOLUBOVOO DREAMTOWN Коньки 7996 - Дриим на Оболони, Киев :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:53

clientage, только коньки? а каток?)
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановне товариство!
По КоКо (кредитка або дебетка):
1) страховки відключаються при замовленні?
2) як відключити смс/підключити пуші?
3) на що ще звернути увагу?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  V2 написав:По КоКо (кредитка або дебетка):
1) страховки відключаються при замовленні?
2) як відключити смс/підключити пуші?
3) на що ще звернути увагу?

1) Да. Мне и не навязывали.
2) Например, в приложении. Но чтобы работали пуши, смс-информирование должно быть включено (его тоже можно включить/выключить в приложении). Еще можно в поддержку позвонить.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:30

  NDV написав:А сумма так и остается 3000 грн на категорию, верно?

А, нет, не верно, максимальная сумма выплаты 1000/300 грн
а хіба 1000/300 на категорію?не загальний по картці?
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

balance написав:
  NDV написав:А сумма так и остается 3000 грн на категорию, верно?

А, нет, не верно, максимальная сумма выплаты 1000/300 грн
а хіба 1000/300 на категорію?не загальний по картці?
Общее на карту
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  balance написав:загальний по картці
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:45

Дякую, шановний ingtrans!
Буду пробувати, цікаві умови по Коко вже 2-ий місяць!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прошу ещё раз разъяснить для тупых, карту кредитку я получил 24.12, всё что я потрачу в январе я должен загасить до РД, т.е. до 24.01?
andreyiskra
 
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