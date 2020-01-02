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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3664366536663667>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:14

  andreyiskra написав:Прошу ещё раз разъяснить для тупых, карту кредитку я получил 24.12, всё что я потрачу в январе я должен загасить до РД, т.е. до 24.01?

Все що до 24 січня - до 24 лютого.
Після 24 січня до 24 березня.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:26

Ромасик

На Демеевской возле Рошена каток -20% Визой)
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:45

Депозит закончился 29 декабря. 30-31 банк не работал, вклад до сих пор "висит" в интернет-банкинге с датой закрытия 29.12. Насколько понимаю, с 29-го проценты на него не начисляются, при этом не могу даже перевести его на карту. Получается, я теряю проценты за 5 дней, которые банк бесплатно пользуется моими деньгами?
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:50

Tegularius

аналогічно! (відписувався по цій біді багато разів)

грабьож сред бела дня на 5 днів!!!!
:oops: :oops: :oops:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:06

  NDV написав:Ромасик

На Демеевской возле Рошена каток -20% Визой)

Коко есть и визы, так что можно получить двойной профит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Аналогично! Непринятые на депо 29/12 деньги до сих пор так и не вернулись ни на карту донора, ни на депо!!!
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:19

  Вкладчик1234 написав:
  NDV написав:Ромасик

На Демеевской возле Рошена каток -20% Визой)

Коко есть и визы, так что можно получить двойной профит

так у мене якраз віза. Правда я не по катках))
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:20

А Визы Форварда уже добавляются в GPay?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:20

  arkavs написав:Аналогично! Непринятые на депо 29/12 деньги до сих пор так и не вернулись ни на карту донора, ни на депо!!!

у мене виписка по кредитці зависла на 23/12, хоча РД була 26/12...
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:21

  Vorlon написав:А Визы Форварда уже добавляются в GPay?

ні, кожен день перевіряю))
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Ромасик
 
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