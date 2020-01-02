Все що до 24 січня - до 24 лютого.
Після 24 січня до 24 березня.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:14
Все що до 24 січня - до 24 лютого.
Після 24 січня до 24 березня.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:45
Депозит закончился 29 декабря. 30-31 банк не работал, вклад до сих пор "висит" в интернет-банкинге с датой закрытия 29.12. Насколько понимаю, с 29-го проценты на него не начисляются, при этом не могу даже перевести его на карту. Получается, я теряю проценты за 5 дней, которые банк бесплатно пользуется моими деньгами?
In HODL we trust
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:50
Tegularius
аналогічно! (відписувався по цій біді багато разів)
грабьож сред бела дня на 5 днів!!!!
+50грн !
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:06
Коко есть и визы, так что можно получить двойной профит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогично! Непринятые на депо 29/12 деньги до сих пор так и не вернулись ни на карту донора, ни на депо!!!
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:19
так у мене якраз віза. Правда я не по катках))
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:20
у мене виписка по кредитці зависла на 23/12, хоча РД була 26/12...
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:21
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