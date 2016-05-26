Ромасик
А обещали на месяц позже всего, нежели Мастер...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:54
скунс.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:41
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:55
кредитный лимит КОКО
когда и как затребовать у банка повысить лимит по кредитке Коко?
Звонить на горячку, писать или в отделение топать?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:10
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Говорят, что банк раз в 3 месяца пересматривает лимиты. Не?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
по mcc на продукты форвард добавил еще и почти все с али, виномаркеты, сладости
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