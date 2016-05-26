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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3664366536663667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:24

Ромасик
А обещали на месяц позже всего, нежели Мастер...
Vorlon
 
Повідомлень: 7662
З нами з: 14.06.13
Подякував: 378 раз.
Подякували: 770 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:54

  greenozon написав:Tegularius

аналогічно! (відписувався по цій біді багато разів)

грабьож сред бела дня на 5 днів!!!!
:oops: :oops: :oops:

скунс. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 27266
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:41

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:А Визы Форварда уже добавляются в GPay?

ні, кожен день перевіряю))

Раньше февраля не будет.
rollo
 
Повідомлень: 219
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Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:55

кредитный лимит КОКО

когда и как затребовать у банка повысить лимит по кредитке Коко?
Звонить на горячку, писать или в отделение топать?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлень: 1789
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:10

  emeta написав:когда и как затребовать у банка повысить лимит по кредитке Коко?
Звонить на горячку, писать или в отделение топать?

Топать в отделение, писать заяву и ждать. Я с прошлого года жду.
rollo
 
Повідомлень: 219
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Говорят, что банк раз в 3 месяца пересматривает лимиты. Не?
MASolomko
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Повідомлень: 1565
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

по mcc на продукты форвард добавил еще и почти все с али, виномаркеты, сладости
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anis
 
Повідомлень: 2083
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Подякував: 102 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:04

anis

мсс раньше такие же и были, практически один в один с моно
STIGA
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Повідомлень: 81
З нами з: 22.01.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 02:39

  Ромасик написав:у мене виписка по кредитці зависла на 23/12, хоча РД була 26/12...

Еще один баг этого банка: выписки отображают трансакции с опозданием на несколько дней.
Tegularius
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:44

Проценты по картам уже на месте!
Vorlon
 
Повідомлень: 7662
З нами з: 14.06.13
Подякував: 378 раз.
Подякували: 770 раз.
 
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