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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:24
Ромасик
А обещали на месяц позже всего, нежели Мастер...
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Vorlon
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:54
скунс.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:41
Ромасик написав: Vorlon написав:
А Визы Форварда уже добавляются в GPay?
ні, кожен день перевіряю))
Раньше февраля не будет.
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rollo
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:55
когда и как затребовать у банка повысить лимит по кредитке Коко?
Звонить на горячку, писать или в отделение топать?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:10
emeta написав:
когда и как затребовать у банка повысить лимит по кредитке Коко?
Звонить на горячку, писать или в отделение топать?
Топать в отделение, писать заяву и ждать. Я с прошлого года жду.
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rollo
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:12
Говорят, что банк раз в 3 месяца пересматривает лимиты. Не?
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MASolomko
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:45
по mcc на продукты форвард добавил еще и почти все с али, виномаркеты, сладости
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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anis
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:04
anis
мсс раньше такие же и были, практически один в один с моно
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STIGA
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 02:39
Ромасик написав:
у мене виписка по кредитці зависла на 23/12, хоча РД була 26/12...
Еще один баг этого банка: выписки отображают трансакции с опозданием на несколько дней.
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Tegularius
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 08:44
Проценты по картам уже на месте!
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Vorlon
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