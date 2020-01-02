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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3665366636673668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41

  MASolomko написав:Говорят, что банк раз в 3 месяца пересматривает лимиты. Не?

Говорят. Но можно и заявление написать.
rollo
 
Повідомлень: 223
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo, в точке выдачи карт заявления эти принимают? Для заявления нужны какие-то бумажки?
MASolomko
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Повідомлень: 1567
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Подякував: 74 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:Tegularius

аналогічно! (відписувався по цій біді багато разів)

грабьож сред бела дня на 5 днів!!!!
:oops: :oops: :oops:

скунс. :P


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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:39

  MASolomko написав:rollo, в точке выдачи карт заявления эти принимают? Для заявления нужны какие-то бумажки?

Заявление стандартной формы, только вписать желаемую сумму лимита и ФИО. Подпись, дата.
Больше ничего не требовали.
Точка выдачи карт - это отделение банка.
rollo
 
Повідомлень: 223
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 3665366636673668
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