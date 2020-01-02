Говорят. Но можно и заявление написать.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
rollo, в точке выдачи карт заявления эти принимают? Для заявления нужны какие-то бумажки?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24
Тіло і % депозиту, що мав дату завершення 29.12.2019 зайшли сьогодні (3.01.2020)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:39
|