Говорят. Но можно и заявление написать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
rollo, в точке выдачи карт заявления эти принимают? Для заявления нужны какие-то бумажки?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24
Тіло і % депозиту, що мав дату завершення 29.12.2019 зайшли сьогодні (3.01.2020)
+50грн !
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:39
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:26
Календарь кешбека по кредитнім договорам
Информация про 5%, 5%, 5% относилась к старым кредитным договорам (не КоКо).
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:50
та я пам'ятаю, здається, в листопаді. Ну що ж, сподіваюся, активно над цим працюють. А то дуже треба клонувати куку...
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:51
Заяви приймуть на підвищення ліміту в офісах та відділеннях.
Точка выдачи карт - це міні-офіс, вони заяви не приймають.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:52
старі це які? Мені на ізю прислали лише 5% на більярд. За 5% хай самі в нього грають
upd: з'явився календар Невигідних покупок 2020:
5% на продукти, ресторани і розваги. Хто цікавився розвагами по куку, думаю, МСС аналогічні.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:35
на коко свои личные под фонд лежат.
если выводить то какими суммами в день лучше, что бы не попасть по финмонит.?
и как лучше, через терминал забирать нал., или выводить на др.банк?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:53
Игорь Алексеевич фінмон зазвичай вихід не контролює...
а для іншого безнал - завжди м'якше сприймається фінмоном, ніж готівка з вулиці.
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