RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3665366636673668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:41

  MASolomko написав:Говорят, что банк раз в 3 месяца пересматривает лимиты. Не?

Говорят. Но можно и заявление написать.
rollo
 
Повідомлень: 223
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo, в точке выдачи карт заявления эти принимают? Для заявления нужны какие-то бумажки?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 08.03.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:Tegularius

аналогічно! (відписувався по цій біді багато разів)

грабьож сред бела дня на 5 днів!!!!
:oops: :oops: :oops:

скунс. :P


Тіло і % депозиту, що мав дату завершення 29.12.2019 зайшли сьогодні (3.01.2020)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7038
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:39

  MASolomko написав:rollo, в точке выдачи карт заявления эти принимают? Для заявления нужны какие-то бумажки?

Заявление стандартной формы, только вписать желаемую сумму лимита и ФИО. Подпись, дата.
Больше ничего не требовали.
Точка выдачи карт - это отделение банка.
rollo
 
Повідомлень: 223
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:26

Календарь кешбека по кредитнім договорам

Информация про 5%, 5%, 5% относилась к старым кредитным договорам (не КоКо).
Slx
 
Повідомлень: 401
З нами з: 23.07.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:50

  Vorlon написав:Ромасик
А обещали на месяц позже всего, нежели Мастер...

та я пам'ятаю, здається, в листопаді. Ну що ж, сподіваюся, активно над цим працюють. А то дуже треба клонувати куку...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 859
З нами з: 30.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:51

  rollo написав:
  MASolomko написав:rollo, в точке выдачи карт заявления эти принимают? Для заявления нужны какие-то бумажки?

Заявление стандартной формы, только вписать желаемую сумму лимита и ФИО. Подпись, дата.
Больше ничего не требовали.
Точка выдачи карт - это отделение банка.

Заяви приймуть на підвищення ліміту в офісах та відділеннях.
Точка выдачи карт - це міні-офіс, вони заяви не приймають.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 433
З нами з: 16.10.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:52

  Slx написав:Информация про 5%, 5%, 5% относилась к старым кредитным договорам (не КоКо).

старі це які? Мені на ізю прислали лише 5% на більярд. За 5% хай самі в нього грають :lol:
upd: з'явився календар Невигідних покупок 2020:
https://www.forward-bank.com/about/acti ... umov_1.pdf
5% на продукти, ресторани і розваги. Хто цікавився розвагами по куку, думаю, МСС аналогічні.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 859
З нами з: 30.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:35

на коко свои личные под фонд лежат.
если выводить то какими суммами в день лучше, что бы не попасть по финмонит.?
и как лучше, через терминал забирать нал., или выводить на др.банк?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:53

Игорь Алексеевич фінмон зазвичай вихід не контролює...
а для іншого безнал - завжди м'якше сприймається фінмоном, ніж готівка з вулиці.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 859
З нами з: 30.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3665366636673668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, Kevin, Lost, Ромасик, solomia і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 29, 30, 31
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
303 60247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 16:28
demichh
Альфа-Банк 1 ... 8030, 8031, 8032
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80315 9480051
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 16:06
jokk
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 663, 664, 665
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6642 1543265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 15:35
v57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.