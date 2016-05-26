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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:55
Игорь Алексеевич написав:
на коко свои личные под фонд лежат.
если выводить то какими суммами в день лучше, что бы не попасть по финмонит.?
и как лучше, через терминал забирать нал., или выводить на др.банк?
наличкой точно не стоит, лучше всего СЭП-ом траншами до 50к на свои счета или счета семьи.
Ромасик написав:Игорь Алексеевич
фінмон зазвичай вихід не контролює...
а для іншого безнал - завжди м'якше сприймається фінмоном, ніж готівка з вулиці.
меня в конкорде залочили как раз после выхода по p2p 40к, при том что на карте ещё оставалось 60к
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:16
anis написав:
по mcc на продукты форвард добавил еще и почти все с али, виномаркеты, сладости
А где можно увидеть перечень MCC, которые Форвард разместил в категории "Продукты"?
И... каким-то образом можно уточнить, с каким МСС прошла операция? Звонить на ГЛ каждый раз, что ли?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:17
Hack-Stock написав:
меня в конкорде залочили как раз после выхода по p2p 40к, при том что на карте ещё оставалось 60к
p2p он немного обезличен, не знаю как там контролируются ИНН.
А вот СЕП, особенно, когда ИНН отправителя и получателя совпадают, ходит как по маслу.
Конь мне грозился, что у них финмон страшный, но пока не банили.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:19
И еще вопрос: по "Кльованой выгоде" (для кредитной КоКо) есть минимальная сумма операции для начисления кэшбэка? Или начисляется с любой суммы?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:24
Искатель написав:
И еще вопрос: по "Кльованой выгоде" (для кредитной КоКо) есть минимальная сумма операции для начисления кэшбэка? Или начисляется с любой суммы?
сам задумався, раніше не було
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:09
Искатель написав: anis написав:
по mcc на продукты форвард добавил еще и почти все с али, виномаркеты, сладости
А где можно увидеть перечень MCC, которые Форвард разместил в категории "Продукты"?
И... каким-то образом можно уточнить, с каким МСС прошла операция? Звонить на ГЛ каждый раз, что ли?
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anis
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