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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3667366836693670>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:55

  Игорь Алексеевич написав:на коко свои личные под фонд лежат.
если выводить то какими суммами в день лучше, что бы не попасть по финмонит.?
и как лучше, через терминал забирать нал., или выводить на др.банк?


наличкой точно не стоит, лучше всего СЭП-ом траншами до 50к на свои счета или счета семьи.

  Ромасик написав:Игорь Алексеевич фінмон зазвичай вихід не контролює...
а для іншого безнал - завжди м'якше сприймається фінмоном, ніж готівка з вулиці.

меня в конкорде залочили как раз после выхода по p2p 40к, при том что на карте ещё оставалось 60к
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:16

  anis написав:по mcc на продукты форвард добавил еще и почти все с али, виномаркеты, сладости

А где можно увидеть перечень MCC, которые Форвард разместил в категории "Продукты"?
И... каким-то образом можно уточнить, с каким МСС прошла операция? Звонить на ГЛ каждый раз, что ли?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:17

  Hack-Stock написав:меня в конкорде залочили как раз после выхода по p2p 40к, при том что на карте ещё оставалось 60к

p2p он немного обезличен, не знаю как там контролируются ИНН.
А вот СЕП, особенно, когда ИНН отправителя и получателя совпадают, ходит как по маслу.
Конь мне грозился, что у них финмон страшный, но пока не банили.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:19

И еще вопрос: по "Кльованой выгоде" (для кредитной КоКо) есть минимальная сумма операции для начисления кэшбэка? Или начисляется с любой суммы?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:24

  Искатель написав:И еще вопрос: по "Кльованой выгоде" (для кредитной КоКо) есть минимальная сумма операции для начисления кэшбэка? Или начисляется с любой суммы?

сам задумався, раніше не було
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Искатель написав:
  anis написав:по mcc на продукты форвард добавил еще и почти все с али, виномаркеты, сладости

А где можно увидеть перечень MCC, которые Форвард разместил в категории "Продукты"?
И... каким-то образом можно уточнить, с каким МСС прошла операция? Звонить на ГЛ каждый раз, что ли?
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anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:52

  Искатель написав:А где можно увидеть перечень MCC, которые Форвард разместил в категории "Продукты"?

https://www.forward-bank.com/about/acti ... mov_01.pdf

усі мсс на останніх двох сторінках файлу
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

По КОКО если на дебетке лежит 1000+ комиссия за обслуживание неактивного счета не берется? Какой период у них считается неактивный счет и берется 50 грн ?
maxstar
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:18

  maxstar написав:По КОКО если на дебетке лежит 1000+ комиссия за обслуживание неактивного счета не берется? Какой период у них считается неактивный счет и берется 50 грн ?

Так.
180 днів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

ж*** -жопенная, проценты по дэпо должны зайти карту 02.01.20., не зашли ,зашли около 12-00 ,03.01.20.,а если бы платёж по кредиту от меня не зашёл ? Шо насчитали бы ? Напёрсточники . :evil:
Vadim V
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