наличкой точно не стоит, лучше всего СЭП-ом траншами до 50к на свои счета или счета семьи.
меня в конкорде залочили как раз после выхода по p2p 40к, при том что на карте ещё оставалось 60к
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:55
наличкой точно не стоит, лучше всего СЭП-ом траншами до 50к на свои счета или счета семьи.
меня в конкорде залочили как раз после выхода по p2p 40к, при том что на карте ещё оставалось 60к
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:16
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:17
p2p он немного обезличен, не знаю как там контролируются ИНН.
А вот СЕП, особенно, когда ИНН отправителя и получателя совпадают, ходит как по маслу.
Конь мне грозился, что у них финмон страшный, но пока не банили.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:19
И еще вопрос: по "Кльованой выгоде" (для кредитной КоКо) есть минимальная сумма операции для начисления кэшбэка? Или начисляется с любой суммы?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:24
сам задумався, раніше не було
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:52
усі мсс на останніх двох сторінках файлу
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
По КОКО если на дебетке лежит 1000+ комиссия за обслуживание неактивного счета не берется? Какой период у них считается неактивный счет и берется 50 грн ?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:18
Так.
180 днів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
ж*** -жопенная, проценты по дэпо должны зайти карту 02.01.20., не зашли ,зашли около 12-00 ,03.01.20.,а если бы платёж по кредиту от меня не зашёл ? Шо насчитали бы ? Напёрсточники .
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