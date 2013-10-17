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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3667366836693670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:57

  Vadim V написав: Напёрсточники . :evil:

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hack-Stock написав:наличкой точно не стоит, лучше всего СЭП-ом траншами до 50к на свои счета или счет

То есть, если я пришёл в банк, открыл депозитку ко-ко, положил туда 250т., пояснив что это семейные сбережения и банк их принял, то через пару месяцев тупо придя в кассу
банка и заказавши снятие допустим 200к. я могу "возбудить" финмониторинг банка? Если это так, то нах такой банк нужен? То же самое с СЕПом. Если вам приходят крупные суммы от чужих людей тогда есть смысл замарачиваться с финмоном, а если вами внесённый нал или СЕП со своего же счёта с другого банка...и банк трепит нервы или(я даже не представляю) блочит счета, то пошёл такой банк в опу, там ещё свои деньги держать, тем более с такой надёжностью БС как в Украине, та и гривны вцелом.
_All_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:03

  _All_ написав:и банк трепит нервы или(я даже не представляю) блочит счета, то пошёл такой банк в опу, там ещё свои деньги держать, тем более с такой надёжностью БС как в Украине, та и гривны вцелом.

Слово - золото... 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 27275
З нами з: 09.10.12
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 07:48

Виключно перша
Операція безготівкової
покупки, якщо її розмір
більший або рівний 100
(сто) грн., здійснена в
торгово-сервісних
підприємствах, будь
яких МСС крім винятків,
вказаних вище.
Операція здійснена
повністю за рахунок
кредитних коштів.

Такая покупка должна быть через наземные ПОСы?
Или через инет тоже пойдет?
guntherhouse777
 
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