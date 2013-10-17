Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:43

Hack-Stock написав: наличкой точно не стоит, лучше всего СЭП-ом траншами до 50к на свои счета или счет наличкой точно не стоит, лучше всего СЭП-ом траншами до 50к на свои счета или счет

То есть, если я пришёл в банк, открыл депозитку ко-ко, положил туда 250т., пояснив что это семейные сбережения и банк их принял, то через пару месяцев тупо придя в кассубанка и заказавши снятие допустим 200к. я могу "возбудить" финмониторинг банка? Если это так, то нах такой банк нужен? То же самое с СЕПом. Если вам приходят крупные суммы от чужих людей тогда есть смысл замарачиваться с финмоном, а если вами внесённый нал или СЕП со своего же счёта с другого банка...и банк трепит нервы или(я даже не представляю) блочит счета, то пошёл такой банк в опу, там ещё свои деньги держать, тем более с такой надёжностью БС как в Украине, та и гривны вцелом.