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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:57
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
То есть, если я пришёл в банк, открыл депозитку ко-ко, положил туда 250т., пояснив что это семейные сбережения и банк их принял, то через пару месяцев тупо придя в кассу
банка и заказавши снятие допустим 200к. я могу "возбудить" финмониторинг банка? Если это так, то нах такой банк нужен? То же самое с СЕПом. Если вам приходят крупные суммы от чужих людей тогда есть смысл замарачиваться с финмоном, а если вами внесённый нал или СЕП со своего же счёта с другого банка...и банк трепит нервы или(я даже не представляю) блочит счета, то пошёл такой банк в опу, там ещё свои деньги держать, тем более с такой надёжностью БС как в Украине, та и гривны вцелом.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:03
Слово - золото...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 04 січ, 2020 07:48
Виключно перша
Операція безготівкової
покупки, якщо її розмір
більший або рівний 100
(сто) грн., здійснена в
торгово-сервісних
підприємствах, будь
яких МСС крім винятків,
вказаних вище.
Операція здійснена
повністю за рахунок
кредитних коштів.
Такая покупка должна быть через наземные ПОСы?
Или через инет тоже пойдет?
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
guntherhouse777, горячка сказала, что исключительно в наземных POS. До оплаты даже карту в банкомат не вставлять...
PS Пост подправил из-за замечания ниже.
Востаннє редагувалось MASolomko в Суб 04 січ, 2020 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:20
Как-то не логично, если пополнить карту перед операцией то это уже будет не полностью за счёт кредитных, не находите?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Flamingo, угу. Опечатался.
В декабре по кредитке можно было принять в такой акции, как при оплате за счёт кредитных средств, так и за свои. В январе эту ситуацию исправили.
Додано: Суб 04 січ, 2020 10:12
Пойдет и через инет.
Я на Портмоне платил ровно 100 грн за интернет.
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