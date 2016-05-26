Andey написав:на сайте банка написано Альтернативный на 367 дней - 17.5% это указана ставка уже с учетом бонуса минфина?
Нет - от минфина еще будет +0.6% годовых
Виходячи з цього, вибір між тут і зараз 18.1% лише на первинну суму, або 18% на суму навіть з урахуванням поповнень у майбутньому. Я вирішив питання безготівково і без відвідин відделення банку...
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Hack-Stock написав:2 января пополнял, проводка была тем же днем
2.01.2020 было для банков официальным рабочим днем - поэтому проводки они этим днем делать имели право. От того и Ваша пополняха была проведена. А вы попробуйте сегодня или завтра пополнится. Потом напишете результат ЗЫ. ИМХО guntherhouse777 все четко написал viewtopic.php?p=4835184#p4835184
а как у них получается проводить п2п день в день? у них особенный процессинг? остальные то банки по 1-2 дня проводят.
р2а. Но один наш коллега правильно призвал не верить той выписке, что есть у нас в приложении. Хочу раз взять выписку по счету в отделении. Тогда можно сравнить и сделать выводы.
guntherhouse777 написав:р2а. Но один наш коллега правильно призвал не верить той выписке, что есть у нас в приложении. Хочу раз взять выписку по счету в отделении. Тогда можно сравнить и сделать выводы.
А в чем правильность призыва - вам известно что такое, о чем мы не знаем? И если выписки окажутся одинаковыми, будет ли это означать, что выписке с отделения тоже нельзя верить?
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