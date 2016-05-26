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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3677367836793680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 19:53

  Haza написав:Бонус за відкриття депо з чужої карти діє на всю суму депо навіть після його поповнення чи лише на первинний внесок?

Уже был такой вопрос - вы где-то встречали чтобы было только на первоначальный взнос? Серьёзно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:01

  Vorlon написав:
  Haza написав:Бонус за відкриття депо з чужої карти діє на всю суму депо навіть після його поповнення чи лише на первинний внесок?

Уже был такой вопрос - вы где-то встречали чтобы было только на первоначальный взнос? Серьёзно?

А разве не говорил кто-то, что только в том случае, если пополнять его тоже картой чужой, иначе - без?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:24

Slx
подскажите где условия для пополнения/открытия с чужой карты?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:34

  Flamingo написав:
  Andey написав:на сайте банка написано Альтернативный на 367 дней - 17.5%
это указана ставка уже с учетом бонуса минфина?

Нет - от минфина еще будет +0.6% годовых

Виходячи з цього, вибір між тут і зараз 18.1% лише на первинну суму, або 18% на суму навіть з урахуванням поповнень у майбутньому. Я вирішив питання безготівково і без відвідин відделення банку...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:05

  Andey написав:Slx
подскажите где условия для пополнения/открытия с чужой карты?


в самому кінці документу

https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 07:34

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  Hack-Stock написав:2 января пополнял, проводка была тем же днем
2.01.2020 было для банков официальным рабочим днем - поэтому проводки они этим днем делать имели право. От того и Ваша пополняха была проведена. А вы попробуйте сегодня или завтра пополнится. Потом напишете результат ;)
ЗЫ. ИМХО guntherhouse777 все четко написал viewtopic.php?p=4835184#p4835184

а как у них получается проводить п2п день в день?
у них особенный процессинг? остальные то банки по 1-2 дня проводят.

р2а.
Но один наш коллега правильно призвал не верить той выписке, что есть у нас в приложении.
Хочу раз взять выписку по счету в отделении. Тогда можно сравнить и сделать выводы.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:50

  guntherhouse777 написав:р2а.
Но один наш коллега правильно призвал не верить той выписке, что есть у нас в приложении.
Хочу раз взять выписку по счету в отделении. Тогда можно сравнить и сделать выводы.

А в чем правильность призыва - вам известно что такое, о чем мы не знаем?
И если выписки окажутся одинаковыми, будет ли это означать, что выписке с отделения тоже нельзя верить?
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