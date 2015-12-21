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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3678367936803681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:38

  greenozon написав:
  Andey написав:Slx
подскажите где условия для пополнения/открытия с чужой карты?


в самому кінці документу

https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf
по окончанию срока карты перевыпускают ли в рамках Банк В Кармане и(или) Депозитка -??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:10

  KVV написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як правильно писати ІВАН платьожики із Фарса?
Шаблони зберігаються Ок?
У всі банки грошенята забігають Ок?

ПІБ/ІБАН/РНОКПП

Зерігаються (наступного разу нитискаю Оплатити і ввожжу необхідну суму)

+-2 год, часто швидше (СЕПи завжди все ОК, р2р - іноді не проводяться - кошти холдять, вертали раніше довго)

Дякую за інфо.
На юрика
КОНТОРА\ІБАН\ЄРДПОУ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:59

  Квесторе_поверніться написав:На юрика
КОНТОРА\ІБАН\ЄРДПОУ?

Так (якщо знаєте ЄДРПОУ)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:38

Stringer У Вас висит "на хвосте" реклама КОКО.
Есть там "абонплата"? Реально доставят курьером в другой город?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:48

  Goodman написав:Stringer У Вас висит "на хвосте" реклама КОКО.
Есть там "абонплата"? Реально доставят курьером в другой город?

кОкО ДЕБІТ ЦІКАВИТЕСЬ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

У кого-то были депо с выплатой процентов с 29го декабря по 8 января? Проценты начислили?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:29

Menwyy
Начислили 3 января в полном размере.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:34

  Goodman написав:Stringer У Вас висит "на хвосте" реклама КОКО.
Есть там "абонплата"? Реально доставят курьером в другой город?

Есть две карты - кредитка и дебетка. по кредитке нет никаких абонок, если отключите все страховки, при нулевом лимите нет никаких плат.
у дебеток есть теоретическая абонка, если на счете было меньше 1000 грн, но при 15% на остаток, держать там меньше тысячи не имеет никакого смысла
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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