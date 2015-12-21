Квесторе_поверніться написав:Як правильно писати ІВАН платьожики із Фарса? Шаблони зберігаються Ок? У всі банки грошенята забігають Ок?
ПІБ/ІБАН/РНОКПП
Зерігаються (наступного разу нитискаю Оплатити і ввожжу необхідну суму)
+-2 год, часто швидше (СЕПи завжди все ОК, р2р - іноді не проводяться - кошти холдять, вертали раніше довго)
Дякую за інфо. На юрика КОНТОРА\ІБАН\ЄРДПОУ?
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Goodman написав:Stringer У Вас висит "на хвосте" реклама КОКО. Есть там "абонплата"? Реально доставят курьером в другой город?
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http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Goodman написав:Stringer У Вас висит "на хвосте" реклама КОКО. Есть там "абонплата"? Реально доставят курьером в другой город?
Есть две карты - кредитка и дебетка. по кредитке нет никаких абонок, если отключите все страховки, при нулевом лимите нет никаких плат. у дебеток есть теоретическая абонка, если на счете было меньше 1000 грн, но при 15% на остаток, держать там меньше тысячи не имеет никакого смысла
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