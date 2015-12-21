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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3681368236833684>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

а если в выписке пишет кешбек 0 грн, значит по этой транзакции нет кешбека или оно всегда так пишет?
Платил в кафе, где у мони есть кишмиш
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hack-Stock написав:а если в выписке пишет кешбек 0 грн, значит по этой транзакции нет кешбека или оно всегда так пишет?

Завжди
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Непонятки с программой лояльности по КОКО КАРД (Дебетова картка). А именно пункт "Вимоги до Операцій, які приймають участь в Акції" - Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів.

Какие такие кредитные средства на карте без овердрафта? Что это условия такие программы лояльности?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не насчитали 100 грн кешбека, то ли за друга (регался по его ссылке), то ли приветственный.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:10

  MASolomko написав:Не насчитали 100 грн кешбека, то ли за друга (регался по его ссылке), то ли приветственный.

За друга. Квестор правильнр писал, ведь по правилам - на след. день.
Я тоже дождался до сегодня и буду писать заяву про рефералку. Ахилесовая пята прямо у некоторых банков по рефералкам.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:23

  vpchelko написав:Непонятки с программой лояльности по КОКО КАРД (Дебетова картка). А именно пункт "Вимоги до Операцій, які приймають участь в Акції" - Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів.

Какие такие кредитные средства на карте без овердрафта? Что это условия такие программы лояльности?

Не прикалывайтесь! Неужели непонятно, что очепятка? ;) Забыли убрать при копировании, не более того.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:35

  vpchelko написав:Непонятки с программой лояльности по КОКО КАРД (Дебетова картка). А именно пункт "Вимоги до Операцій, які приймають участь в Акції" - Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів.

Какие такие кредитные средства на карте без овердрафта? Что это условия такие программы лояльности?

Это относится в кредитным картам с лимитом.
С лимитом больше плюшек. Или креветок, как кому нравится.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:17

Пришла СМС-ка и упала денежка на карту.
Покупка от 27.12. провелась уже январем, кэшбэка не было.
Соответственно, думаю, более поздние - тем более не вошли.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:01

Искатель

Опытные коководы, а как понимать эту комиссию в тарифах по коко-кард,
Платіж за Основним боргом
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на Розрахункову дату


это минимальный платеж? или это комиссия от долга который в нельготном периоде?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:32

  Vorlon написав:Не прикалывайтесь! Неужели непонятно, что очепятка? ;) Забыли убрать при копировании, не более того.

Я это подозреваю, но как бы, если решат сэкономить, то смотри условия акции :D :P
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 08 січ, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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