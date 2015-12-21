а если в выписке пишет кешбек 0 грн, значит по этой транзакции нет кешбека или оно всегда так пишет?
Платил в кафе, где у мони есть кишмиш
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
а если в выписке пишет кешбек 0 грн, значит по этой транзакции нет кешбека или оно всегда так пишет?
Платил в кафе, где у мони есть кишмиш
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Завжди
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Непонятки с программой лояльности по КОКО КАРД (Дебетова картка). А именно пункт "Вимоги до Операцій, які приймають участь в Акції" - Операція здійснена повністю за рахунок кредитних коштів.
Какие такие кредитные средства на карте без овердрафта? Что это условия такие программы лояльности?
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не насчитали 100 грн кешбека, то ли за друга (регался по его ссылке), то ли приветственный.
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:10
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:23
Не прикалывайтесь! Неужели непонятно, что очепятка? Забыли убрать при копировании, не более того.
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:35
Это относится в кредитным картам с лимитом.
С лимитом больше плюшек. Или креветок, как кому нравится.
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:17
Пришла СМС-ка и упала денежка на карту.
Покупка от 27.12. провелась уже январем, кэшбэка не было.
Соответственно, думаю, более поздние - тем более не вошли.
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:01
Искатель
Опытные коководы, а как понимать эту комиссию в тарифах по коко-кард,
это минимальный платеж? или это комиссия от долга который в нельготном периоде?
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:32
Я это подозреваю, но как бы, если решат сэкономить, то смотри условия акции
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 08 січ, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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