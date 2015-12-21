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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3681368236833684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:33

  antey718 написав:Искатель

Опытные коководы, а как понимать эту комиссию в тарифах по коко-кард,
Платіж за Основним боргом
0,5% від суми Основного боргу,
який наявний у клієнта на Розрахункову дату


это минимальный платеж? или это комиссия от долга который в нельготном периоде?

КОКОкарту кредит не юзаю, але відчуваю що це якась халепа, яка обрізає пільговий період до місяця. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:. Ні?

Ні. Вже третій місяц ніц не беруть, карта постійно в мінусі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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