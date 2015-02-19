Шановна Support BForward! Повертайтеся швидше, бо завалять всі бізнес-процеси. До сьогоднішнього дня мав переважно позитивні емоції від співпраці з банком. І на хвилі таких емоцій та цікавих пропозицій відправив запрошення дружині відкрити картку КоКо. А далі настав справжній жах. 1. Такого допиту по 2-м номерам не влаштовував ще жодний банк. І це для дружини клієнта, який має практично незайманий ліміт по "Виручалці" на суму понад 50 тис. грн.!!! 2. Після такого допиту та "аналізу" погодили кредитний ліміт в розмірі аж ... 0 (нуль) гривень. Пропозиція до Вас - зріжте 50 тис. ліміту по моїй кредитці та дайте 10-у частину зрізаного ліміту дружині - і клієнтів більше стане і кредитне навантаження зменшите на сім'ю! 3. І ось після такого "гестапо" та шаленого кредитного ліміту призначили час для видачі картки у точці видачі, яка ... не видає картки та сьогодні не працює
Просто немає слів, щоб описати емоції та жаль за потраченим часом. з.і. пам'ятайте, що лояльність важко здобувається та дуже легко втрачається!
Лайффак: не забирайте карту - мені спочатку 0 налили!!, а потім дали 10к - коли на треті сутки не забирав...
чувствую, придется сдать карту в отделение, и потом оформить новую и тоже мариновать банк три дня, чтобы налили лимит
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К вопросу об обязательном платеже 0,5% (мин 50 грн) от заборгованости - например, в декабре я потратил 5000 грн, а январе ничего - сколько мне вносить в январе до РД если они пишут про льготный период 60 дней? 50 грн или 5000 грн?
andreyiskra Очевидно, что надо полностью погасить задолженность за предыдущий месяц (за декабрь в январе). А еще проще раз в месяц обнулить кредитную задолженность, и продолжать траты в счет кредитных средств.
Перешёл по рефссылке друга и уже чётко рисует сколько можно получить кешбека: Ви тут, тому що нас реКОКОмендують друзі! Оформлюйте КОКО КАРД та отримайте 100 грн бонусів після першої операції по картці та ще +100 грн, якщо перша операція безготівкова!