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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36833684368536863687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:38

  jay2004 написав:
  V2 написав:
  Support BForward написав:Друзі!
Вітаю Вас з прийдешніми святами!
Нехай в новому році здійсняться Ваші найзаповітніші мрії!

P.S. На Ваші звернення сможу відповісти з 08.01.20. Якщо виникнуть термінові питання - пишіть на vv-tarasenko@forward-bank.com


Шановна Support BForward!
Повертайтеся швидше, бо завалять всі бізнес-процеси.
До сьогоднішнього дня мав переважно позитивні емоції від співпраці з банком.
І на хвилі таких емоцій та цікавих пропозицій відправив запрошення дружині відкрити картку КоКо.
А далі настав справжній жах.
1. Такого допиту по 2-м номерам не влаштовував ще жодний банк. І це для дружини клієнта, який має практично незайманий ліміт по "Виручалці" на суму понад 50 тис. грн.!!!
2. Після такого допиту та "аналізу" погодили кредитний ліміт в розмірі аж ... 0 (нуль) гривень. Пропозиція до Вас - зріжте 50 тис. ліміту по моїй кредитці та дайте 10-у частину зрізаного ліміту дружині - і клієнтів більше стане і кредитне навантаження зменшите на сім'ю! :mrgreen:
3. І ось після такого "гестапо" та шаленого кредитного ліміту призначили час для видачі картки у точці видачі, яка ... не видає картки та сьогодні не працює :evil:

Просто немає слів, щоб описати емоції та жаль за потраченим часом.
з.і. пам'ятайте, що лояльність важко здобувається та дуже легко втрачається!


Лайффак: не забирайте карту - мені спочатку 0 налили!!, а потім дали 10к - коли на треті сутки не забирав...


чувствую, придется сдать карту в отделение, и потом оформить новую
и тоже мариновать банк три дня, чтобы налили лимит
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

К вопросу об обязательном платеже 0,5% (мин 50 грн) от заборгованости - например, в декабре я потратил 5000 грн, а январе ничего - сколько мне вносить в январе до РД если они пишут про льготный период 60 дней? 50 грн или 5000 грн?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:48

andreyiskra
Очевидно, что надо полностью погасить задолженность за предыдущий месяц (за декабрь в январе).
А еще проще раз в месяц обнулить кредитную задолженность, и продолжать траты в счет кредитных средств.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Slx написав:Я тоже дождался до сегодня и буду писать заяву про рефералку.
Это и другу, который пригласил, и мне писать?
Так куда писать-то лучше? В моём городе только точка выдачи...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:50

MASolomko Мне друг после своего сообщения сказал написать на 0800300880@forward-bank.com свои данные с указанием его ФИО, там приняли и обещали обработать заявку.

Но я советую обоим одновременно написать с указанием ФИО друга через приложение.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:51

  MASolomko написав:
  Slx написав:Я тоже дождался до сегодня и буду писать заяву про рефералку.
Это и другу, который пригласил, и мне писать?
Так куда писать-то лучше? В моём городе только точка выдачи...


в ІБ можна написати, норм. реагують
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:16

  greenozon написав:
  MASolomko написав:
  Slx написав:Я тоже дождался до сегодня и буду писать заяву про рефералку.
Это и другу, который пригласил, и мне писать?
Так куда писать-то лучше? В моём городе только точка выдачи...


в ІБ можна написати, норм. реагують

Найшвидше реагують,навіть передзвонюють
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 06:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Перешёл по рефссылке друга и уже чётко рисует сколько можно получить кешбека:
Зображення
Ви тут, тому що нас реКОКОмендують друзі!
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Віддячимо КОКОжному!
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день, народ подскажите можно ли открыть дебетовую карту без посещения отделения. А то на сайте банка нет об этом ни слова или я не нашел. Перечитал много страниц форума и не нашел. Извините если не в тему, в первый раз здесь. (открыть хочу чтобы потом с нее открыть деп онлайн если это возможно). Читал еще за реферальные ссылки... киньте если так можно открыть карту без посещения банка. Всем спасибо заранее.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:15

Одобрили нулевой лимит)
Есть смысл забирать и пользовать как дебетку,что скажите?
mihasik
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