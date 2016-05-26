artem_1515 написав:Добрый день, народ подскажите можно ли открыть дебетовую карту без посещения отделения. А то на сайте банка нет об этом ни слова или я не нашел. Перечитал много страниц форума и не нашел. Извините если не в тему, в первый раз здесь. (открыть хочу чтобы потом с нее открыть деп онлайн если это возможно). Читал еще за реферальные ссылки... киньте если так можно открыть карту без посещения банка. Всем спасибо заранее.
Можно, с учетом "Доставка діє у містах Київ, Харків, Львів, Дніпро, Полтава, Чернігів, Хмельницький, Суми". На сайте оформляете заявку как на кредитку, но по телефону говорите, что вам нужна дебетная карта. http://lx4.me/c/xjc43pUC Сразу готовьтесь, что дело будет небыстрое - 1-2 недели
artem_1515 написав:Добрый день, народ подскажите можно ли открыть дебетовую карту без посещения отделения. А то на сайте банка нет об этом ни слова или я не нашел. Перечитал много страниц форума и не нашел. Извините если не в тему, в первый раз здесь. (открыть хочу чтобы потом с нее открыть деп онлайн если это возможно). Читал еще за реферальные ссылки... киньте если так можно открыть карту без посещения банка. Всем спасибо заранее.
Можно, с учетом "Доставка діє у містах Київ, Харків, Львів, Дніпро, Полтава, Чернігів, Хмельницький, Суми". На сайте оформляете заявку как на кредитку, но по телефону говорите, что вам нужна дебетная карта. http://lx4.me/c/xjc43pUC Сразу готовьтесь, что дело будет небыстрое - 1-2 недели
спасибо за ответ, да чет 1-2 недели это долго конечно, наверное без поездки в отделение все таки не обойтись.
andreyiskra написав:Плата эта засчитывается в счёт долга?
не совсем понятно, что вы имеете в виду. Если есть любая задолженность на рд - на неё начисляется 0,5% и деньги списываются, либо с лимита, либо в овердрафт. Чтоб избежать этой комиссии - на утро рд по карте не должно быть использованного лимита, тоесть накануне карта должна быть погашена в ноль
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Ні. Вже третій місяц ніц не беруть, карта постійно в мінусі
Вы уверены? Выписку давно смотрели? Эта плата списывается на следующий день после рд, а у вас третий месяц ее не берут?
А мінімальний платіж тоді який по карті?
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