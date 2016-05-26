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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3684368536863687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:26

  artem_1515 написав:Добрый день, народ подскажите можно ли открыть дебетовую карту без посещения отделения. А то на сайте банка нет об этом ни слова или я не нашел. Перечитал много страниц форума и не нашел. Извините если не в тему, в первый раз здесь. (открыть хочу чтобы потом с нее открыть деп онлайн если это возможно). Читал еще за реферальные ссылки... киньте если так можно открыть карту без посещения банка. Всем спасибо заранее.

Можно, с учетом "Доставка діє у містах Київ, Харків, Львів, Дніпро, Полтава, Чернігів, Хмельницький, Суми". На сайте оформляете заявку как на кредитку, но по телефону говорите, что вам нужна дебетная карта. http://lx4.me/c/xjc43pUC
Сразу готовьтесь, что дело будет небыстрое - 1-2 недели :(
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:27

По поводу риферальной ссылки, менеджер в отделении ее игнорит и оформлят,якобы, от себя,поэтому и не заходит.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:29

  mihasik написав:Одобрили нулевой лимит)
Есть смысл забирать и пользовать как дебетку,что скажите?

По кредитке с нулевым лимитом кешбэк 1000 грн. Ради этого можно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:49

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А для чого ці 0,5% стирчать в тарифах?

это минимальный платеж

Ну нет же, эта плата за использования кредитного лимита, начисляется в рд на сумму задолженности.
я не думаю, что принцип взимания этой платы у коко карт отличается от остальных кредиток форварда.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Плата эта засчитывается в счёт долга?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:04

  ramzes4 написав:
  artem_1515 написав:Добрый день, народ подскажите можно ли открыть дебетовую карту без посещения отделения. А то на сайте банка нет об этом ни слова или я не нашел. Перечитал много страниц форума и не нашел. Извините если не в тему, в первый раз здесь. (открыть хочу чтобы потом с нее открыть деп онлайн если это возможно). Читал еще за реферальные ссылки... киньте если так можно открыть карту без посещения банка. Всем спасибо заранее.

Можно, с учетом "Доставка діє у містах Київ, Харків, Львів, Дніпро, Полтава, Чернігів, Хмельницький, Суми". На сайте оформляете заявку как на кредитку, но по телефону говорите, что вам нужна дебетная карта. http://lx4.me/c/xjc43pUC
Сразу готовьтесь, что дело будет небыстрое - 1-2 недели :(


спасибо за ответ, да чет 1-2 недели это долго конечно, наверное без поездки в отделение все таки не обойтись.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:07

  andreyiskra написав:Плата эта засчитывается в счёт долга?
не совсем понятно, что вы имеете в виду.
Если есть любая задолженность на рд - на неё начисляется 0,5% и деньги списываются, либо с лимита, либо в овердрафт.
Чтоб избежать этой комиссии - на утро рд по карте не должно быть использованного лимита, тоесть накануне карта должна быть погашена в ноль
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:12

  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:. Ні?

Ні. Вже третій місяц ніц не беруть, карта постійно в мінусі

Вы уверены? Выписку давно смотрели? Эта плата списывается на следующий день после рд, а у вас третий месяц ее не берут?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:20

  Stringer написав:
  chipmunk написав:
  Квесторе_поверніться написав:. Ні?

Ні. Вже третій місяц ніц не беруть, карта постійно в мінусі

Вы уверены? Выписку давно смотрели? Эта плата списывается на следующий день после рд, а у вас третий месяц ее не берут?

А мінімальний платіж тоді який по карті?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  chipmunk написав:Ні. Вже третій місяц ніц не беруть, карта постійно в мінусі

Вы уверены? Выписку давно смотрели? Эта плата списывается на следующий день после рд, а у вас третий месяц ее не берут?

А мінімальний платіж тоді який по карті?

Мухи отдельно, котлеты отдельно ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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