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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3687368836893690>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:48

  ramzes4 написав:
  mihasik написав:Максимальна сума виплати - не більше 1000 (одна тисяча) грн. в міс.
Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена
Клієнту - не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за
рахунок кредитних коштів

Это относится только к приветственной сотке за первую покупку. Копипастом перенесли куда не надо :)

Ну так за тысячу, в додатке, только эта информация)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:52

  mihasik написав:
  ramzes4 написав:
  mihasik написав:Максимальна сума виплати - не більше 1000 (одна тисяча) грн. в міс.
Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена
Клієнту - не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за
рахунок кредитних коштів

Это относится только к приветственной сотке за первую покупку. Копипастом перенесли куда не надо :)

Ну так за тысячу, в додатке, только эта информация)

Это фраза относится к приветственному кешбеку в 100 грн - за самую первую покупку
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:56

  apostol написав:При оформленні дебетки KOKO як відключається страховка "Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»? Чи можна відмовитися при оформленні?

Абсолютному большинству и не подключают, и не предлагают. Отдельным редким людям парят видимо какие-то совсем упоротые сотрудники...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:07

  mihasik написав:
  ramzes4 написав:
  mihasik написав:Максимальна сума виплати - не більше 1000 (одна тисяча) грн. в міс.
Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена
Клієнту - не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за
рахунок кредитних коштів

Это относится только к приветственной сотке за первую покупку. Копипастом перенесли куда не надо :)

Ну так за тысячу, в додатке, только эта информация)

Мне выплатили кешбэк по кредитке с нулевым лимитом за траты в ноябре более 300 гривен.
Достаточно информации?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком. Народ как вы с этим банком работаете если тут всем на всех все равно.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:25

  artem_1515 написав:Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком. Народ как вы с этим банком работаете если тут всем на всех все равно.


Самое тяжелое - зайти сюда. Потом легче - всё удалённо практически :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:38

  jay2004 написав:
  artem_1515 написав:Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком. Народ как вы с этим банком работаете если тут всем на всех все равно.


Самое тяжелое - зайти сюда. Потом легче - всё удалённо практически :wink:


Я так понял выйти потом будет тоже сложно :)
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:55

  artem_1515 написав:
  jay2004 написав:
  artem_1515 написав:Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком. Народ как вы с этим банком работаете если тут всем на всех все равно.


Самое тяжелое - зайти сюда. Потом легче - всё удалённо практически :wink:


Я так понял выйти потом будет тоже сложно :)


Фонды вылетают со свистом...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  artem_1515 написав:Я так понял выйти потом будет тоже сложно

Це дивлячись яким макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сьогодні отримав карту в міні-офісі,,але адреса офісу не правильно вказана на сайті. Менеджер взагалі нічого не знає. Mastercard нема в наявонсті. Десь взагалі відображається, що за покупку буде нараховано кешбек?
maxstar
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