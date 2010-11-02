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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:48
ramzes4 написав: mihasik написав:
Максимальна сума виплати - не більше 1000 (одна тисяча) грн. в міс.
Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена
Клієнту - не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за
рахунок кредитних коштів
Это относится только к приветственной сотке за первую покупку. Копипастом перенесли куда не надо
Ну так за тысячу, в додатке, только эта информация)
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mihasik
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:52
mihasik написав: ramzes4 написав: mihasik написав:
Максимальна сума виплати - не більше 1000 (одна тисяча) грн. в міс.
Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена
Клієнту - не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за
рахунок кредитних коштів
Это относится только к приветственной сотке за первую покупку. Копипастом перенесли куда не надо
Ну так за тысячу, в додатке, только эта информация)
Это фраза относится к приветственному кешбеку в 100 грн - за самую первую покупку
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:56
apostol написав:
При оформленні дебетки KOKO як відключається страховка "Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»? Чи можна відмовитися при оформленні?
Абсолютному большинству и не подключают, и не предлагают. Отдельным редким людям парят видимо какие-то совсем упоротые сотрудники...
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:07
mihasik написав: ramzes4 написав: mihasik написав:
Максимальна сума виплати - не більше 1000 (одна тисяча) грн. в міс.
Мінімальна сума нарахованого CashBack, яка може бути виплачена
Клієнту - не менше 5 (п'ять) грн. в міс. Операція здійснена повністю за
рахунок кредитних коштів
Это относится только к приветственной сотке за первую покупку. Копипастом перенесли куда не надо
Ну так за тысячу, в додатке, только эта информация)
Мне выплатили кешбэк по кредитке с нулевым лимитом за траты в ноябре более 300 гривен.
Достаточно информации?
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rollo
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:57
Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком. Народ как вы с этим банком работаете если тут всем на всех все равно.
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artem_1515
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:25
artem_1515 написав:
Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком. Народ как вы с этим банком работаете если тут всем на всех все равно.
Самое тяжелое - зайти сюда. Потом легче - всё удалённо практически
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artem_1515
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:55
Фонды вылетают со свистом...
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:56
artem_1515 написав:
Я так понял выйти потом будет тоже сложно
Це дивлячись яким макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:01
Сьогодні отримав карту в міні-офісі,,але адреса офісу не правильно вказана на сайті. Менеджер взагалі нічого не знає. Mastercard нема в наявонсті. Десь взагалі відображається, що за покупку буде нараховано кешбек?
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maxstar
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