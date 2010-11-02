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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3687368836893690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:04

  artem_1515 написав:Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком.

Дело в том, что удаленно оформляют карты через *опу. Я писал о своем опыте, но другие (многие изначально через отделение карту получали) отписывались что у них все идеально было... ну и традиционно у банков большой разброс качества по операторам и отделениям.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  maxstar написав:Десь взагалі відображається, що за покупку буде нараховано кешбек?

Моня Вас розбалував.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Моня Вас розбалував.

Егеж. Тут хіба що можна спитати який був МСС і самому дивитись...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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